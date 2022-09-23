شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يصل مصر اليوم ويزور متحف الحضارات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، إلى القاهرة اليوم الجمعة، مع وفد رسمي ممثل عن اللجنة الأولمبية الدولية.

وتشهد زيارة توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لمصر، مناقشة تنظيم مصر لدورة الألعاب الأولمبية 2036 لتكون مصر أول دولة عربية وأفريقية تنظم هذا الحدث العالمي الكبير.

ويقوم رئيس اللجنة الأولمبية الدولية خلال زياراته لمصر بتفقد مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتفقد مقر اللجنة الأولمبية المصرية وزيارة المتحف الأولمبي والعديد من المنشآت الرياضية المصرية.

وتعمل اللجنة الأولمبية المصرية وهيئة استاد القاهرة الدولي برئاسة وليد عبد الوهاب من أجل الترتيب للزيارة والتجهيز لها خلال الفترة الحالية.

وقال هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، زيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ لمصر مهمة للغاية من أجل استعراض العديد من الملفات المهمة.

وأكد هشام حطب أن التعاون المثمر بين اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة يدفعنا نحو تحقيق مزيد من الإنجازات والنجاحات، ورفع راية مصر عالية فى جميع المحافل الرياضية المختلفة.