شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يدرس بطل سيراليون بالفيديو قبل مواجهة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، المدير الفني، على مراجعة أشرطة الفيديو لاستكشاف فريق كالون اف سي السيراليوني، والذي من المقرر أن يواجهه فيوتشر في ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أكتوبر المقبل، حيث يأمل فيوتشر في مواصلة مسيرته بالبطولة والوصول إلى أبعد مرحلة في أول مشاركة أفريقية.

وطلب علي ماهر من مساعديه بدء جمع المعلومات عن بطل سيراليون، وتحديد أبرز نقاط القوة والضعف لديه لوضع الخطة الأمثل لمباراة الدور التمهيدي الثاني بالكونفدرالية.

وتأهل فريق فيوتشر إلى دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية بفوز صعب على بول جينجا الأوغندي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات إياب دور الـ64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث كان فيوتشر قد تعادل سلبياً في مباراة الذهاب بأوغندا.

ومن المقرر أن تحسم إدارة فيوتشر، موقف الثنائي، محمود عبد الرحيم جنش حارس المرمى، وأحمد رفعت صانع الألعاب، خلال الأيام المقبلة، بعدما تم استبعادهما من المباراة الأخيرة بسبب المشادة التي دخل فيها الثنائي عقب مواجهة الذهاب أمام بول الأوغندي، وستحسم إدارة فيوتشر مصير اللاعبين من اللقاء المقبل بالكونفدرالية بعد توقيع غرامة مالية ضخمة عليهما.