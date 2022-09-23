شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الصيد فى بطولة منطقة الجيزة للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم الجمعة، فريق كرة السلة بنادى الزمالك مع نظيره صيد الدقى فى الدورة المجمعة الأولى للدور النهائي من بطولة المنطقة والتى تقام مبارياتها فى صالة الفريق الابيض بميت عقبة.

كما يلتقى الترسانة مع الشرقية للدخان على نفس الصالة فى الجولة الثانية من الدورة المجمعة الأولى ايضا على أن تقام المباراة عقب مباراة الزمالك والصيد.

ومن المقرر أن تقام الدورة المجمعة الثانية فى الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر دون حضور جماهيرى مع اتباع الإجراءات الاحترازية فى المباريات.

ويشارك فى الدور النهائي أندية كلا من الزمالك والشرقية للدخان والترسانة وصيد الدقى .

وانطلقت المباريات أمس الخميس وتستمر حتى 5 أكتوبر على مستور الدورة المجمعة الأولى.