شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المنتخب الأولمبي أمام منتخب بنين وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موعد مباراة المنتخب الأولمبي مع نظيره البنيني هو الساعة الثالثة عصر اليوم الجمعة على استاد المكس بالإسكندرية، في ضوء التحضير لتصفيات أمم افريقيا المؤهلة للأولمبياد.

ويلتقى المنتخب الأوليمبي لكرة القدم مع بنين وديا يومى غدا الجمعة، والاثنين المقبل خلال معسكره الجاري بالإسكندرية استعدادا لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ووصلت بعثة بنين صباح أمس إلى الإسكندرية استعدادا للمباراتين واطمأن عليها محمود حرب المدير الإدارى للمنتخب الأوليمبي المصري وأنهى كافة الإجراءات الخاصة بالإقامة والتسكين فى إطار توجيهات الكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف العام على المنتخب الأوليمبي.