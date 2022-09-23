شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد صلاح يفاجئ عروسين في مصر بهذا التصرف (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قدم محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، مفاجأة غير متوقعة لعروسين أثناء التقاطهما الصور الخاصة بحفل زفافهما الخميس.

واقتحم صلاح جلسة تصوير عروسين أثناء تواجدهما في فندق إقامة منتخب مصر بمحافظة الإسكندرية الخميس، وحرص على التقاط صورة معهما ثم اتجه مرة أخرى للانضمام لزملائه في معسكر المنتخب المصري.

ويستعد محمد صلاح لقيادة منتخب مصر في لقاء النيجر الودي المقرر الجمعة، وهي المواجهة الأولى التي يخوضها الفراعنة تحت قيادة مديره الفني الجديد البرتغالي روي فيتوريا.

وانضم محمد صلاح إلى معسكر منتخب مصر قادمًا من إنجلترا خلال فترة التوقف الدولي الثلاثاء، وعقد جلسة مع فيتوريا كما تحدث خلال زيارة وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي بأنه يعد الجماهير المصرية ببذل أقصى جهد مع زملائه خلال المرحلة القادمة.

وسبق أن التقط صلاح صورة (سيلفي) قبل عامين مع عروسين أثناء زفافهما في فندق إقامة منتخب مصر في منطقة برج العرب بالإسكندرية، وكان صلاح متواجدًا في شرفة غرفته أثناء إصابته بفيروس كورونا.

وظهر محمد صلاح أيضًا في الساعات الماضية خلال صورة سيلفي مع أحد ركاب ميكروباص أثناء طريقه للانضمام لفندق المنتخب وهو في سيارته.

ويستعد منتخب مصر لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في شهر يناير 2024 في كوت ديفوار.

وأقال منتخب مصر مدربه إيهاب جلال بعد الفوز أمام غينيا بنتيجة 1-0 والخسارة أمام إثيوبيا بنتيجة 2-0 في التصفيات المؤهلة للكان، والتي أقيمت في شهر يونيو الماضي، ثم الخسارة وديًا أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 1-4.

وتعاقد منتخب مصر مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الأسبق لفريق بنفيكا البرتغالي والنصر السعودي لقيادة الفراعنة خلفًا لإيهاب جلال أملًا في التأهل لأمم إفريقيا بجانب الصعود إلى كأس العالم 2022.

واستدعى روي فيتوريا قائمة تضم 7 لاعبين محترفين خارج مصر لوديتي النيجر وليبيريا، على رأسهم محمد صلاح، ومحمود حسن تريزيجيه جناح طرابزون التركي، ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، وأحمد حسن (كوكا) مهاجم آلانيا سبور التركي، وعمر مرموش جناح فولفسبورج الألماني، وثنائي الاتحاد السعودي طارق حامد وأحمد حجازي.