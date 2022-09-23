غزل المحلة يخوض معسكرا مغلقا فى القاهرة لمدة 7 أيام استعدادا للدورى

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القاهرة - سامية سيد - يخوض لاعبى فريق غزل المحلة بقيادة اليوناني بابا فاسيليو معسكر مغلق في القاهرة لمدة 7 أيام بداية من غدا السبت استعدادا لانطلاق بطولة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها 16 أكتوبر المقبل .

ويسعى اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني للفريق من خوض بعض المباريات الودية مع أندية الدورى و ذلك لرفع الكفاءة البدنية و الفنية للاعبين و الوقوف على مستوى بعض اللاعبين الشباب الذى تم تصعيدهم للتدريب معهم .

وكان استقر مجلس إدارة شركة كرة القدم برئاسة علي العباسى على قيد 26 لاعبًا في القائمة الأولى للفريق؛ استعدادًا للموسم الجديد والتى سوف تنطلق بطولة الدورى المصرى الممتاز يوم 16 أكتوبر المقبل.

وشملت القائمة كلًّا من: محمود رضا، محمد فتح الله، محمود علاء، بسام ماهر، هاني عادل، هشام عادل، ماليك توريه، أحمد الشيخ، إبراهيم كونيه، عمرو شعبان، خالد الإخميمى، خالد سامى، محمود الحضري، يحيى حامد، السيد الشبراوي، محمد عبد الرازق "بازوكا"، باولن فوافي، مصطفى العش، إيهاب سمير، حميد ماو، معاذ الحناوي، عبده يحيى، أحمد النادري.

كما ضمت القائمة ثلاثة لاعبين تحت السن، هم: عبد الرحمن عاطف "أجويرو"، حسام حسن، ياسر مختار.

وبذلك يكون غزل المحلة قد استغنى عن كل من: إبراهيم صلاح، أشرف سيد، محمد غلوش، أحمد غنيم، محمد عبد القادر، أمير إبراهيم، وانتهت إعارة اللاعبين: وليد مصطفى وأحمد السيد. ومن الجدير بالذكر أن المحلة تعاقد مؤخرًا مع اليوناني بابافاسيليو لقيادة الفريق فنيًّا خلال الموسم القادم.