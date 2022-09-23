شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه مقديشيو الصومالى بالبطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يلتقى اليوم فريق كرة السلة سيدات بنادى سموحة مع نظيره مقديشيو سيتى الصومالي فى رابع مباريات البطولة العربية للأندية والتى تقام بتونس فى الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر الجارى.

وفاز سموحة فى أول مباراتين أمام الشارقة الإماراتى والأمل الرياضي التونسى.

ويقع سموحة في المجموعة الأولى التي تضم: الأمل الرياضي - الشارقة الرياضي - المدينة السطافية - شباب الفحيص - مقديشيو سيتي – سموحة .

وتضم قائمة سموحة في البطولة كل من ريم أسامة، آية فتح الله، مى حلوة، سما السيد، حنين أحمد، جنا مصطفى، ملك سامى، حبيبة لطفى، ملك عبدالقادر، انجى صلاح، رنا حسن، بالإضافة إلى شى كيلى المحترفة الأمريكية، وسييرا التى ضمها الفريق من الاتحاد السكندري.