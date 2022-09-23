شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر أمام الهند و البرازيل فى ثانى أيام بطولة العالم للكراسي المتحركة لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر لكرة اليد للكراسى المتحركة مع نظيره الهندى فى إطار الفترة الصباحية بثانى أيام بطولة العالم التى تستضيفها مصر بصالة حسن مصطفى .

بينما يلتقى منتخب مصر مع نظيره البرازيلى فى الفترة المسائية فى تمام السادسة و النصف مساء .

ويضم منتخبنا 10 لاعبين هم : محمد فرج، مجدي طلعت، سامي منصور، محمد محمد حسب النبي، محمد أنور، ربيع حسني، أحمد عصام، أيات أحمد، وفاء محمد، توبة نجدي محمود.

ويقود منتخبنا فنياً وائل عبد العاطى مديرًا فنيًا، و كابتن ابراهيم نصر مدرب عام، و كابتن كرم مرسي مدير إداريا، و دكتور رومانى نبيل أخصائي العلاج الطبيعي، والدكتور عادل إبراهيم المشرف العام على الفريق.