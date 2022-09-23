شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يركز على التفاصيل الصغيرة بالتدريبات الجماعية للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يركز السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على بعض التفاصيل الصغيرة التي يحرص على تنفيذها خلال التدريبات الجماعية، ضمن التحضير لمنافسات الموسم الجديد، من أجل تحفيظ لاعبيه كل الجمل الفنية وخطط اللعب التي ينوي تطبيقها في الفترة القادمة، لاسيما بعدما اكتشف بعض النواقص في صفوف الأهلي من واقع متابعته للمباريات التي خاضها الأهلي قبل قدومه لتولي القيادة الفنية.

ويحرص كولر على التركيز على التفاصيل الصغيرة في التمريرات القصيرة واللعب من لمسة واحدة ونقل الهجمة بسرعة وتحرك اللاعبين بدون كرة، مع ضرورة تركيز اللاعبين على الاستحواذ على الكرة وسرعة استردادها بعد فقدها مباشرة، حتى يستمر الاستحواذ مع فريقه لأطول وقت ممكن.

ويراقب مسئولو النادي الأهلي موقف البرازيلي برونو سافيو صفقة الفريق الأحمر الجديدة، بعد الأنباء التي خرجت عن احتمالية تعرض اللاعب للإيقاف لفترةطويلة بسبب تقرير الحكم في آخر مباراة خاضها اللاعب مع فريقه السابق بوليفار، قبل الانتقال إلى الأهلي في الصيف الحالي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن سافيو مهدد بالإيقاف فترة طويلة بسبب الاعتداء الجسدي على الحكم ووجود تحقيقات من قبل الاتحاد البوليفي بشأن الواقعة، والذي من المتوقع أن يخطر بها الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل التواصل مع ناديه الجديد "الأهلي" بشأن العقوبة المنتظر توقيعها عليه.

ويحاول مسئولو النادي الأهلي معرفة موقف سافيو والحلول المقترحة للخروج من هذه الأزمة، لاسيما أن إيقاف اللاعب سيحرم الأهلي من لاعب مهم في بداية مشواره بالموسم الجديد.

وتعاقد الأهلي مع برونو سافيو في الانتقالات الصيفية الجارية من نادي بوليفار البوليفي في صفقة كبدت الخزينة الحمراء مبلغ 1.5 مليون دولار.