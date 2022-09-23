شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يتسلح بـ5000 مشجع أمام النيجر اليوم فى أول ظهور لـ فيتوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلح المنتخب الوطني الأول بـ5000 مشجع في ودية النيجر المقرر لها الثامنة مساء اليوم الجمعة في ضوء الاستعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم بكوت ديفوار العام بعد المقبل.

وحصل اتحاد الكرة على موافقة الأمن على حضور 5 آلاف مشجع للمباراة ومبلغ 50 جنيها سعرا موحدا لتذاكر الحضور.

واختتم المنتخب الوطني تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته أمس الخميس، استعدادا لمواجهة النيجر الودية، اليوم الجمعة، ضمن تحضيرات الفراعنة لاستكمال منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كوت ديفوار 2024.

ويسعى البرتغالي إلى الاستقرار على القوام الأساسي للمنتخب الوطني قبل بداية الفعاليات الرسمية في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية القادمة، حيث شهدت قائمة المنتخب تواجد سبعة محترفين في مقدمتهم النجم العالمي محمد صلاح إلى جانب محمود حسن تريزيجية وطارق حامد وأحمد حجازي ومصطفى محمد وأحمد حسن كوكا وعمر مرموش.

وجاءت القائمة النهائية التي اختارها فيتوريا كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي، وخط الدفاع: كريم فؤاد - عمر جابر - علي جبر - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد فتوح، واختار المدرب البرتغالي في خط الوسط: حمدي فتحي - طارق حامد - أيمن أشرف - محمود حمادة - إسلام عيسى - أحمد سيد زيزو - محمد إبراهيم - إمام عاشور، وفي الهجوم: محمد صلاح - عبد الرحمن مجدي - أحمد حسن كوكا - مروان حمدي - مصطفى محمد - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه.