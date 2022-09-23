شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر والنيجر وديا اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند دقات الثامنة مساء اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية، يلتقى منتخب مصر نظيره النيجر وديًا في إطار الاستعداد لاستئناف التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائية بطولة الأمم بكوت ديفوار مطلع العام بعد المقبل.

موعد مباراة منتخب مصر والنيجر

تقام مباراة منتخب مصر ضد النيجر فى الثامنة مساء الجمعة على استاد الإسكندرية بحضور الجماهير بعد موافقة الأمن على إقامة المباراة فى حضور الجماهير.

منتخب مصر يختتم تحضيراته لمباراة النيجر

يختتم المنتخب الوطنى تحت قيادة البرتغالى روى فيتوريا، تدريباته مساء اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة النيجر الودية، والمقرر لها الثامنة مساء غد الجمعة، ضمن تحضيرات الفراعنة لاستكمال منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كوت ديفوار 2022 .

القنوات الناقلة لمباراة مصر والنيجر الودية

تذاع مباراة منتخب مصر ضد النيجر على مجموعة قنوات أون تايم سبورت، باعتبارها الناقل الحصري لكل الأحداث الرياضية في مصر في الفترة الحالية.

فيتوريا يطمئن على كل اللاعبين فى التجربة الودية

يسعى فيتوريا إلى الوقوف عند كل كبيرة وصغيرة فى المنافس، لتحقيق انطلاقة مميزة للمنتخب، قبل مواجهتى مالاوى فى مارس المقبل بالتصفيات القارية.

ويواصل المنتخب تدريباته، اليوم الخميس، بكامل نجومه بعد اكتمال صفوفه بالمحترفين السبعة ولاعبي الزمالك، وبدأ وصول المحترفين من الأثنين الماضي بانضمام الثلاثي طارق حامد وحجازي وأحمد حسن كوكا وتوالى وصول محمد النني ومرموش وترزيجيه ومحمد صلاح لتكتمل الصفوف في مران أمس الأربعاء، واليوم الخميس، قبل مواجهة الجمعة.

قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

جاءت القائمة النهائية التي اختارها فيتوريا كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي، وخط الدفاع: كريم فؤاد - عمر جابر - علي جبر - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد فتوح.

واختار المدرب البرتغالي في خط الوسط: حمدي فتحي - طارق حامد - أيمن أشرف - محمود حمادة - إسلام عيسى - أحمد سيد زيزو - محمد إبراهيم - إمام عاشور، وفي الهجوم: محمد صلاح - عبد الرحمن مجدي - أحمد حسن كوكا - مروان حمدي - مصطفى محمد - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه.