دوري الأمم الأوروبية.. - كرواتيا تشعل الصراع وهولندا تقترب من التأهل للنهائيات وفرنسا تحافظ على آمالها 

المنامة - ياسر ابراهيم - أشعل المنتخب الكرواتي صراع التأهل للأدوار النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه الدانماركي 2-1، ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث، بعد أن فقد الأمل في التأهل الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى في المستوى الأول للبطولة.

ورفع منتخب كرواتيا رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة بفارق نقطة عن نظيره الدانماركي، قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات بالبطولة.

وافتتح بورنا سوسا التسجيل للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 49، ثم أدرك كريستيان إريكسن التعادل للمنتخب الدانماركي في الدقيقة 77، غير أن لوفرو ماير نجح في تسجيل هدف الفوز للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 79.



تألق مبابي وجيرو في فوز فرنسا

وفي مباراة أخرى بالمجموعة نفسها، حافظت فرنسا على آمالها في البقاء في الدرجة الأولى بدوري الأمم الأوروبية بعدما هز كيليان مبابي وأوليفييه جيرو الشباك في الفوز 2-صفر على النمسا الخميس.

وافتتح مبابي التسجيل بهدف مذهل قبل أن يحسم جيرو الذي أظهر مرة أخرى للمدرب ديدييه ديشان أنه أكثر من مجرد خيار ثالث في الهجوم.

وصعدت فرنسا -التي ستسافر إلى الدانمارك الأحد المقبل- للمركز الثالث في المجموعة الأولى بـ5 نقاط من عدد المباريات نفسه.

لكن الانتصار كان له ثمن، إذ أصيب المدافع جول كوندي والحارس مايك ماينان، وربما ينضم هذا الثنائي إلى كريم بنزيمة وهوجو لوريس وبول بوغبا في قائمة الغيابات.

يذكر أن كل مجموعة بالمستوى الأول يتأهل منها المتصدر للأدوار النهائية، في حين يهبط الفريق صاحب المركز الرابع في كل مجموعة للمستوى الأقل.



هولندا تهزم بولندا

وفي المجموعة الرابعة، سجل كودي جاكبو هدفا مبكرا وأضاف ستيفن برجفاين آخر لتنتصر هولندا 2-صفر على مضيفتها بولندا، وتصبح على بُعد نقطة واحدة من الفوز بمجموعتها في دوري الأمم الأوروبية.

وفاز المنتخب الهولندي -الذي لم يخسر- بـ4 من 5 مباريات في مجموعته بالدرجة الأولى؛ لتتفوق بـ3 نقاط على بلجيكا التي تغلبت على ويلز 2-1.

وتحتاج هولندا للتعادل فقط على أرضها عندما تستضيف بلجيكا في أمستردام الأحد المقبل لتضمن موقعها في نهائيات دوري الأمم العام المقبل.

وجاء هدف التقدم عبر جاكبو في الدقيقة 13 في نهاية تحرك رائع بالكرة وتمريرة عرضية متقنة من دينزل دمفريس.

وضاعف برجفاين النتيحة في الدقيقة 60 عندما تبادل الكرة مع البديل فنسن يانسن وسدد ببراعة في الشباك.

(وكالات)