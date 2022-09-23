الامارات | المنتخب يواجه باراغواي اليوم بـ 3 أهداف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، نظيره منتخب باراغواي، ودياً في الساعة الثامنة من مساء اليوم، على استاد فينر نويشتات في النمسا، حيث يقيم الأبيض معسكره الخارجي هناك، استعداداً للاسستحقاقات المقبلة، منها خليجي 25 وبطولة غرب آسيا والنهائيات الآسيوية 2023.

وكان المنتخب بدأ معسكره الخارجي الأول بالنمسا في 17 الجاري، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، وأجرى الأبيض تدريبات عدة، ركّز خلالها المدرب على الاطمئنان على الحالة البدنية للاعبين، وزيادة الانسجام بين عناصر المنتخب الذين انضموا للمعسكر عقب أداء ثلاث مباريات مع فرقهم في دوري أدنوك للمحترفين.

وتضم قائمة المنتخب الحالية 24 لاعباً، هم: محمد الشامسي، خالد عيسى، علي خصيف، سالم سلطان، محمد العطاس، خليفة الحمادي، خالد الهاشمي، خالد الظنحاني، عبدالعزيز هيكل، أحمد جميل، سعيد جمعة، بندر الأحبابي، علي سالمين، طحنون الزعابي، عبدالله حمد، ماجد راشد، عبدالله رمضان، فلاح وليد، خالد البلوشي، محمد جمعة عيد، حارب عبدالله، جاسم يعقوب، كايو كانيدو، علي مبخوت. من جهته، قال مدير المنتخب ياسر سالم في تصريحات صحافية: «إن التحضيرات في معسكر النمسا تسير بصورة جيدة، وحسب المخطط لها، حيث يؤدي الأبيض مباراته الودية الأولى اليوم أمام منتخب باراغواي»، مشيراً إلى أن «الجهاز الفني يعمل على تنفيذ البرنامج الموضوع للوصول باللاعبين إلى أعلى معدلات الجاهزية». وأوضح ياسر سالم أن «خطة إعداد المنتخب تستمر حتى يونيو من العام المقبل، بمعسكرات خارجية وداخلية، يخوض خلالها الأبيض مباريات ودية مع عدد من المنتخبات القوية، وتتخلل التجمعات المشاركة في بطولة خليجي 25 في يناير 2023، وبطولة غرب آسيا، وصولاً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023». وقال: «تم وضع خطة طموحة لإعداد المنتخب الوطني الأول من قبل اتحاد الكرة ولجنة المنتخبات الوطنية، وبالتنسيق مع الجهاز الفني للأبيض، وذلك من أجل ضمان أفضل إعداد للأبيض، لأنه مقبل على مشاركات مهمة، نأمل أن يحقق خلالها النتائج المرجوة».

وأضاف: «البداية ستكون بمباراة اليوم أمام منتخب باراغواي، وهي المواجهة الودية الأولى للأبيض في الموسم الحالي، كما سيلعب المنتخب ودية دولية ثانية يوم 27 أمام فنزويلا قبل العودة إلى البلاد، ونعلم جميعاً أن مثل هذه المباريات الودية هدفها الحصول على فوائد فنية بصرف النظر عن النتائج».

أهداف المباراة

1- الاطمئنان على الحالة البدنية للاعبين.

2- زيادة الانسجام بين عناصر المنتخب.

3- ضمان أفضل إعداد للأبيض قبل الاستحقاقات المقبلة.