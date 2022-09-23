الامارات | خورفكان ينتزع صدارة دوري الصالات من بوابة «الملك»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر فريق خورفكان ترتيب فرق بطولة الدوري العام لكرة قدم الصالات بعد فوزه الكبير على مضيفه الشارقة (5-1)، ومتفوقاً بفارق الأهداف على الحمرية. واستفاد المتصدر خورفكان ووصيفه الحمرية من تعادل بطل النسخة الماضية وحامل اللقب فريق البطائح مع ضيفه دبا الحصن (2-2) لكل منهما، بينما غاب مليحة عن المباريات بسبب تمتعه بالانتظار. وشهدت الجولة الحالية أداء مميزاً عالياً من الناحيتين الفنية والبدنية تعززت بتسجيل 16 هدفاً في ثلاث مباريات كان حصة المقيمين البرازيليين منها 10 مقابل ستة للاعبين المواطنين. وقال رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان سالم النقبي لـ«الإمارات اليوم»: «الفوز المميز على الشارقة يعكس تطلعات نسور خورفكان للمضي نحو هدفه المنشود بالفوز ببطولة الدوري لثاني مرة في تاريخه». وتابع: «نأمل أن تكون انطلاقة قوية وتستمر معها نتائج الفوز والانتصارات وسعيد للأداء الذي قدمه جميع اللاعبين ودعم الجمهور للفريق وتحقيق فوز مستحق وسنعمل على أن نواصل هذا العطاء في المباريات المقبلة».

وسجل أهداف خورفكان الخمسة عبدالله الحوسني هدفين والبرازيليين فينيكيوس روسو وأليكس باربوسا وأندري فينيكيوس بواقع هدف لكل منهم بينما سجل هدف الشارقة أحمد عبدالله.