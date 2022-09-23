الامارات | محمد الخديم مدرباً لرديف دبا الفجيرة

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الخديم مدرباً لرديف دبا الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد دبا الفجيرة مع المدرب المواطن محمد عبيد الخديم، وكلفه قيادة فريق تحت 21 سنة في الموسم الحالي لدوري أدنوك للمحترفين تحت 21 سنة، خلفاً للمدرب المغربي إبراهيم بفود. ويتطلع رديف النواخذة إلى تحقيق نتائج مرضية بعد أن تعرض إلى الخسارة في مباراتين أمام الجزيرة (5-1)، وشباب الأهلي (5-صفر)، والفوز على الوصل بهدف نظيف. وسبق للمدرب الخديم تدريب الرديف قبل أربع مواسم، قبل أن يقوم بتدريب الفريق الأول في دوري المحترفين، ومن ثم تدريب مسافي.
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