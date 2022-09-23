الامارات | 3000 لاعب ولاعبة في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات الكرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي واتحاد كرة القدم عن تنظيم «بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم»، بالتعاون مع شركة دلتا للفعاليات الرياضية الشريك التشغيلي للحدث وشركة (إنسبراتوس) مستضيف مباريات البطولة التي تقام من التاسع من أكتوبر حتى 30 مارس المقبلين على ملاعب مدينة دبي الرياضية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد في مقر مجلس دبي بحضور أمين عام المجلس، سعيد حارب، وأمين عام اتحاد الكرة محمد بن هزام الظاهري، ومدير إدارة التطوير الرياضي بالإنابة في مجلس دبي الرياضي، أحمد سالم المهري، ومدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس، علي عمر، ورئيس شركة دلتا أحمد القباقيبي، والمدير التنفيذي لشركة إنسبيراتوس سبورتس ديستركت حسين مراد، ومسؤولي الأكاديميات الحكومية والخاصة.

وقال سعيد حارب إن مجلس دبي يعتز بهذه البطولة التي أطلقها عام 2017 تحت اسم «بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم»، وحققت نجاحاً كبيراً على مدار خمس سنوات ضمن التوجهات الرسمية لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية. وأضاف: «يشارك في البطولة أكثر من 3000 لاعب ولاعبة من 150 فريقاً يمثلون 42 أكاديمية، يتنافسون في 1200 مباراة، تستقطب أكثر من 20 ألف متفرج من عائلات اللاعبين والكشافين والمهتمين في قطاع الأكاديميات، وهي أرقام تدل على حجم البطولة ومكانتها، ولا شك أن خوض هذا العدد من المباريات سيسهم في اكتشاف وتطوير العديد من اللاعبين الموهوبين في مختلف الفئات العمرية».

ومن جانبه، قال بن هزام: «البطولة تخدم الأهداف الاستراتيجية للاتحاد، ونشكر مجلس دبي الرياضي لتعاونهم الدائم معنا في إطلاق المبادرات والبرامج وتنظيم البطولات التي تسهم في تطوير قطاع كرة القدم». وأضاف: «تعد هذه البطولة فرصة ذهبية لاختيار المواهب بما يُسهم في تطوير الفرق والمنتخبات على حد سواء».

وقال من جانبه، أحمد القباقيبي، إنهم «سعداء بالإقبال الكبير من قبل الأكاديميات للمشاركة في البطولة التي تسهم في توفير الفرصة للاعبين من ثماني فئات عمرية هي تحت: 7-8-9-10-12-14-16-18 للبنين والبنات، الأمر الذي سيُسهم في سرعة اكتشاف المواهب من سن مبكر». وأضاف: «مباريات البطولة سوف يُشارك في إدارتها 40 حكماً، وفي الختام سيتم تكريم أفضل الفرق واللاعبين وحراس المرمى، وسيعمل على تنظيم البطولة أكثر من 50 شخصاً من المحترفين».

يتوقع أن تستقطب مباريات البطولة الـ 1200 أكثر من 20 ألف متفرج بين 9 أكتوبر و30 مارس.