الامارات | الظفرة يدرس التعاقد مع «المخضرمين» لتصحيح المسار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن شركة الظفرة لكرة القدم، تدرس فكرة الاستفادة من بعض اللاعبين المخضرمين، الذين فرض الغموض والمصير المجهول نفسه على مستقبلهم مع أنديتهم، بعد أن أصبحوا خارج قوائم فرقهم، مع تبقي أقل من أسبوعين على إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية، في وقت يعاني فيه الفريق بداية دون المستوى (تعادل مع النصر 1-1، خسارة من العين صفر-7، وأمام اتحاد كلباء صفر-2).

وتتصدر المناقشات داخل اللجنة الفنية للنادي ضرورة إبرام صفقات جديدة مع لاعبين من أصحاب الخبرة في الدوري، بعد أن كان الفريق استغنى عن أعمدته الأساسية خلال الفترة الماضية، وبدأ عهداً جديداً مع المدرب الصربي نبوشيا فجينتيش، لكن افتقاد عامل الخبرة، وعدم الانسجام بين اللاعبين كان واضحاً في الفريق، وتسبب في خروجه بنقطة واحدة فقط من أصل تسع. وذكر المصدر أنه جرى طرح بعض الأسماء، لكن المناقشات لم تغلق بشكل كامل حول الأسماء المطروحة، وأن الإدارة تتعامل بإيجابية مع الطرح المقدم في أهمية الاستفادة من الأسماء المتوافرة في سوق الانتقالات، لتعزيز قوة الفريق وتصحيح المسار قبل وقت كاف، حتى لا يدخل الفريق في دوامة الشك.

وحصلت شركة كرة القدم على فرصة ذهبية لتنفيذ المشروع الجديد الخاص بترميم «فارس الظفرة»، وتحويله 180 درجة من ناد يكافح على البقاء إلى فريق منافس على الألقاب، وذلك بعد أن تجنب الفريق في الموسم الماضي دوامة الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى بصورة مثيرة، وتمسكه بالأمل حتى الجولة الأخيرة من البطولة، قبل أن يبصم على أوراق اعتماد بقائه وإنقاذ المشروع الجديد.

وعلى مدار خمس سنوات، وتحديداً من موسم 2016-2017 حينما أنهى البطولة في المركز السابع برصيد 35 نقطة، فإن فريق الظفرة ظل يعاني في سبيل ضمان البقاء بين أندية المحترفين، رغم تأهله لنهائي مسابقة كأس رئيس الدولة مرتين، وهو ما تكرر في الموسم الحالي، والذي كان الأصعب بين المواسم الأخرى، كونه انتظر حتى الجولة الأخيرة ليحقق بقاءه.

وأجرى النادي تغييرات جذرية خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، إذ استغنى عن جميع لاعبيه الأجانب، وبعض المواطنين، وعزز صفوفه بصفقات جديدة كلياً، لكن ذلك تسبب في افتقاد التشكيلة عامل الخبرة في الدوري، والانسجام فيما بينهم، وهو ما جعل الإدارة تفكر جدياً في تصحيح المسار بالحصول على خدمات بعض اللاعبين المخضرمين في صفقات انتقال.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت في وقت سابق تقريراً حول 10 لاعبين موجودين خارج قائمة فرقهم حتى الآن، بداعي عدم تجديد عقودهم، أو خروجهم من الخيارات الفنية لمدربيهم، ويتقدمهم مهاجم فريق العين، جمال معروف، ولاعب وسط بني ياس عامر عبدالرحمن، ومدافع فريق العين مهند العنزي، ولاعب العين والوصل السابق محمد عبدالرحمن، والمدافع حمدان الكمالي، الذي خلت قائمة شباب الأهلي من اسمه، الإضافة إلى لاعب الوصل محمد سرور، ومدافع النصر محمد عايض.