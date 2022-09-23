اخبار الرياضه

الامارات | 6 لاعبين يمثلون منتخب الترايثلون في كأس الخليج

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين يمثلون منتخب الترايثلون في كأس الخليج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد منتخب الترايثلون للمشاركة في بطولة كأس الخليج، ضمن منافسات «الرجل الحديدي»، التي تقام في ضيافة سلطنة عمان الأحد المقبل. ويترأس وفد الإمارات في البطولة بخيت القرص، عضو مجلس إدارة اتحاد الترايثلون، وتضم البعثة ستة لاعبين، هم: عوض الهاملي، وعبدالله اللقيطي، وعلي الكعبي، وعنان العامري، وأسماء الجناحي، ومنى لقمان، إضافة إلى الجهازين الفني والإداري.

وقال رئيس لجنة المنتخبات أحمد الشامسي، في تصريحات صحافية إن المنتخب استعد بشكل أفضل للبطولة الخليجية، وإن الاتحاد حرص على توفير كل السبل لدعم اللاعبين، خلال الفترة الماضية، من خلال المشاركة في العديد من المعسكرات الداخلية، ومشاركة بعض اللاعبين في بطولات محلية وقارية.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا