الامارات | 6 لاعبين يمثلون منتخب الترايثلون في كأس الخليج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد منتخب الترايثلون للمشاركة في بطولة كأس الخليج، ضمن منافسات «الرجل الحديدي»، التي تقام في ضيافة سلطنة عمان الأحد المقبل. ويترأس وفد الإمارات في البطولة بخيت القرص، عضو مجلس إدارة اتحاد الترايثلون، وتضم البعثة ستة لاعبين، هم: عوض الهاملي، وعبدالله اللقيطي، وعلي الكعبي، وعنان العامري، وأسماء الجناحي، ومنى لقمان، إضافة إلى الجهازين الفني والإداري.

وقال رئيس لجنة المنتخبات أحمد الشامسي، في تصريحات صحافية إن المنتخب استعد بشكل أفضل للبطولة الخليجية، وإن الاتحاد حرص على توفير كل السبل لدعم اللاعبين، خلال الفترة الماضية، من خلال المشاركة في العديد من المعسكرات الداخلية، ومشاركة بعض اللاعبين في بطولات محلية وقارية.