الامارات | قمة «المتصدر والوصيف» تشد أنظار «الهواة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق يوم غد الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى وتستكمل الأحد بإقامة ثماني مباريات، تبرز منها إلى الواجهة مباراة الجزيرة الحمراء مع العربي في قمة فرق الصدارة، إضافة إلى ثلاث مباريات مهمة، كونها تجمع فرقاً مرشحة للصعود واللعب في دوري أدنوك للمحترفين. ويتواجه غداً الساعة 5:20 الفجيرة مع ستي، و«بينونة» مع الرمس، بينما عند الساعة 5:25 يلتقي الحمرية مع مصفوت، و«غلف إف سي» مع العروبة.

وتستكمل مباريات الجولة الأحد بأربع مباريات تقام جميعها عند الساعة 5:20، ويلعب فيها الإمارات مع حتا، والتعاون مع الذيد، ودبا الحصن مع «فرسان هسبانيا»، وكذلك قمة الجزيرة الحمراء مع العربي، حيث يتشارك الفريقان الصدارة بست نقاط، مع أفضلية للجزيرة الحمراء. ومن شأن المباراة أن تفك شراكة الصدارة.

ويتطلع حتا إلى تسجيل فوزه الأول في ثانية مبارياته في البطولة، في مباراة قوية يصعب توقع نتيجتها، ويقوده فيها المدرب المقدوني الشمالي جوجيكا، والذي يراهن على تعاقداته الأخيرة مع لاعبين مميزين، بينما يراهن فريق الإمارات على الأرض والجمهور والفوز المعنوي على العروبة في الجولة الماضية.

ولا تقل مباراة الفجيرة وستي أهمية، حيث يسعى الفجيرة لتحقيق أول انتصار له في الموسم، بينما يتطلع ستي لمواصلة انطلاقته الإيجابية، حيث لديه إمكانية لتصدر الدوري، كونه يمتلك أربع نقاط، وذلك بانتظار نتيجة مباراة الجزيرة الحمراء والعربي.

في جانب آخر، يمكن وصف المباراة التي سيستضيفها ملعب «حميد الطاير» بنادي النصر، وتجمع «غلف إف سي» مع العروبة بمباراة قمة أيضاً، كونها تجمع فريقين بقاسم مشترك واحد وهو اللعب الهجومي والطموح لأفضل المراكز، ويبلغ رصيد كل منهما ثلاث نقاط من فوز واحد.

ويتطلع دبا الحصن إلى تعزيز انتصاراته بفوز جديد يقوي من حظوظه بالمنافسة على الصعود، ويلتقي الوافد الجديد «فرسان هسبانيا»، ولكل منهما ثلاث نقاط في المباراة التي تعد مفصلية لأبناء الحصن وأيضاً مهمة الفريق الضيف، كونها ستكون الانطلاق إلى الأمام ليحققا تطلعاتهما.

تعتبر هذه المباراة إحدى أهم مباريات الجولة الحالية حيث يبحث المرشح الأبرز فريق الحمرية عن انتصاره الأول في البطولة بعد خسارته السابقة والمفاجئة أمام مسافي، وفي السياق نفسه، يتطلع مصفوت بالخبرة إلى تعزيز فوزه على التعاون أخيراً ما يجعلها مباراة في غاية الأهمية إما أن يواصل الحمرية طموحه وإما يذهب مصفوت إلى الواجهة.

وعلى الرغم من أن فريقي التعاون والذيد خارج قائمة الفرق المرشحة للصعود، لكنهما يعدان من الفرق التي توصف بالحصان الأسود وستكون مواجهتهما مهمة جداً قبل أن يواجها الفرق التي تنافس في أعلى الترتيب.

مباريات الجولة الثالثة

السبت:

الفجيرة - ستي

«بينونة» - الرمس

الحمرية - مصفوت

«جلف إف سي» - العروبة

الأحد

الإمارات - حتا

التعاون - الذيد

دبا الحصن - «فرسان هسبانيا»

الجزيرة الحمراء - العربي

يتقاسم فريقا الجزيرة الحمراء والعربي صدارة دوري الهواة بـ 6 نقاط لكل فريق، مع أفضلية فارق الأهداف للجزيرة الحمراء.