الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مباريات ودية
الإمارات - باراغواي 20:00
مصر - النيجر 14:00
الأردن - سورية 17:30
إيران - أوروغواي 20:00
البحرين - الرأس الأخضر 20:00
قطر - كندا 21:00
السعودية - الإكوادرو 22:00
البرازيل - غانا 22:00
المغرب - تشيلي 23:00
الجزائر - غينيا 23:00
دوري الأمم الأوروبية
جورجيا - مقدونيا 20:00
إيطاليا - إنجلترا 22:45
ألمانيا - المجر 22:45
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