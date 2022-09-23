اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مباريات ودية

الإمارات - باراغواي 20:00

مصر - النيجر 14:00

الأردن - سورية 17:30

إيران - أوروغواي 20:00

البحرين - الرأس الأخضر 20:00

قطر - كندا 21:00

- الإكوادرو 22:00

البرازيل - غانا 22:00

المغرب - تشيلي 23:00

الجزائر - غينيا 23:00

دوري الأمم الأوروبية

جورجيا - مقدونيا 20:00

إيطاليا - إنجلترا 22:45

ألمانيا - المجر 22:45

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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