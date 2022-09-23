الامارات | كأس الوثبة تصل اليوم مضمار «لون ستار» الأميركي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مضمار «لون ستار بارك» الأميركي، اليوم، كأس الوثبة «ستاليونز» المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 1200 متر، تحت مظلة النسخة الـ14 لمهرجان سباقات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. ويجتمع للسباق البالغ جائزته (8400 دولار)، ثمانية خيول، أبرزها المرشح الأول «ار بي غراند سلام»، بقيادة خيمنيز فالديز الفائز مرة من مشاركتين، و«أر بي بيليونس»، وقيادة فرانسسكو جيليس وكلاهما لمزرعة «روز بروك»، بإشراف جيرنستو توريز.

وينافس على اللقب «تكساس ستورم» لإيريك وراندي موريو، بإشراف كارلوس باديلا، وقيادة الفارو جارسيا، و«فازس جونا بيرن» لسام فاسكويز، بإشراف إم كاستيلو، وقيادة أي ريفيرا، و«ار بي رامبيج» لريتا ديلون بإشراف نفس المالكة وقيادة في أوريتا جي أر.