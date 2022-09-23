شكرا لقرائتكم خبر عن "سلة الزمالك" يهزم الترسانة بنتيجة 36/93 فى بطولة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك الفوز على نظيرة فريق الترسانة بنتيجة 36/93، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس، في إطار منافسات بطولة الجيزة التحضيرية للموسم الجديد.

وأقيمت المباراة على صالة حسن حلمي بالقلعة البيضاء، في إطار الجولة الأولى للدورة المجمعة الأولى لمنطقة الجيزة، وجاءت نتيجة الفترات كالتالي.. 11/36 - 21/61 - 32/73 - 36/93.

ويسعى فريق سلة الزمالك إلى المنافسة على كل الألقاب والبطولات التي سيشارك فيها في الموسم الجديد في ظل دعم مجلس إدارة النادي بالتعاقد مع لاعبين متميزين جدد هم: وليد عبدالجواد من الجزيرة، وخالد عبدالناصر من طنطا، وعبد الرحمن سعد من الغرافة القطري، والأمريكي تيريل تو هولواي.