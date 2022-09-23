شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة العشري تحسم تجديد عقد "حكم" مدافع سموحة 4 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادى سموحة، برئاسة وليد عرفات، في التجديد لمدافع الفريق أحمد حكم لمدة 4 مواسم لغلق ملف الرحيل عن سموحة والرد على العروض المقدمة للاعب.

وكانت جلسة طارق العشري مع أحمد حكم هي كلمة السر في إقناع اللاعب بالتوقيع للتركيز مع سموحة وفتح صفحة التألق من جديد مع الفريق.

ويسعى طارق العشري لتكوين فريق قوى مزيج من اللاعبين القدامى و التدعيمات الصيفية قادر على المنافسة على البطولات.

وتعادل الفريق الكروي الأول بنادي سموحة تحت قيادة مديره الفني طارق العشري بهدف لكل فريق أمام مالية كفر الزيات وديا، للاطمئنان على الصفقات الجديدة، وأحرز هدف سموحه الوافد الجديد أحمد حسين القادم من نادى النصر. وطلب العشري إقامة المباراة من شوطين كل منهم 60 دقيقة لمشاركه أكبر عدد ممكن من اللاعبين.

ورفض فريق بلطيم إقامة مباراة أمام فريق الأمل بسموحة في الثانية ظهرا، معترضا على المباراة، مؤكدا أن الاتفاق على مباراة أمام الفريق الأول وغادر الإسكندرية دون إقامة اللقاء، الأمر الذى جعل العشري يجرى تقسيمة بين فريق الأمل للاطمئنان عليهم.

ومنح العشري جميع اللاعبين 24 ساعة راحة غدا الجمعة على أن يعود الجميع للتدريبات الجماعية السبت السادسة مساء.