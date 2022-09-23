شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتفق مع الكونغولي كازادي كاسينجو على فسخ العقد بالتراضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي الاتفاق مع الكونغولي كازادي كاسينجو على إنهاء تعاقده مع القلعة الخضراء بالتراضي.

جاءت تلك الخطوة عقب مفاوضات مطولة شهدها اجتماع ياسر يحيى عضو مجلس إدارة النادي -والمكلف من مجلس إدارة النادي بهذا الملف- باللاعب ومدير أعماله، وانتهى الاجتماع الذي امتد لساعات باتفاق الطرفين على إنهاء التعاقد بصورة ودية.

الجدير بالذكر أن اللاعب كازادي كاسينجو كان قد انضم قبل موسمين لصفوف المصري بعقد يمتد لأربعة مواسم قادمًا من صفوف الوداد البيضاوي المغربي ليلعب مع القلعة الخضراء لمدة موسم قبل أن تتم إعارته خلال الموسم المنقضي لصفوف طلائع الجيش.