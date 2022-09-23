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ملف الخميس.. تعليق فيتوريا على أزمة الزمالك.. ولاعب يُعلن تفاوض الأهلي معه

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نستعرض في السطور التالية أبرز أحداث اليوم الخيمس:

لاعب الأهلي ميدو حسام يُعلن عبر الخليج 365 انتقاله للداخلية

مصدر يكشف لمصراوي عن صفقة تبادلية بين فيوتشر والمقاولون

حجازي يتحدث عن صلاح والفوز بكل البطولات قبل مباراة النيجر

قبل فيتوريا.. أرقام متباينة لصلاح تحت قيادة 8 مدربين في منتخب مصر

تفاصيل مكالمة لابورتا مع ليونيل .. هل يعود إلى ؟

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المثلوثي يصنع في فوز تونس أمام جزر القمر وديًا (فيديو)

فيتوريا يعلق على أزمة نقص عدد لاعبي الزمالك

الإيفواري فوفانا لمصراوي: تلقيت عرضًا من الأهلي.. ولا أمانع اللعب بالدوري المصري

قبل فيتوريا.. أرقام متباينة لصلاح تحت قيادة 8 مدربين في منتخب مصر

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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