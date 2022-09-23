الاتحاد السكندري يحسم الجدل حول رحيل مروان عطية للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حسم محمد أحمد نائب رئيس نادي الاتحاد السكندري الجدل حول مستقبل مروان عطية لاعب وسط الفريق والذي ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف الزمالك هذا الصيف.

وطلب مسؤولو الزمالك ضم مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق الأول.

وقال نائب رئيس الاتحاد السكندري في تصريحات عبر قناة "المحور": "مروان عطية لاعب كبير ونحن نبني فريقا ومن الطبيعي أن نحافظ على القوام الأساسي وعدم التفريط في أي لاعب".

وأضاف: "مروان مستمر في الاتحاد السكندري ولن يرحل للزمالك".

وسبق وأن صرح مصدر في تصريحات لمصراوي، قائلًا: "المستشار مرتضى منصور تواصل مع محمد مصيلحي رئيس الاتحاد، ولكن الأخير أكد لرئيس الزمالك أن مروان عطية ليس للبيع، لأنه من الأعمدة الأساسية ويصعب تعويضه".

وأعلن الزمالك عن عدة صفقات هذا الصيف بالتعاقد مع زكريا الوردي وإبراهيما نداي وعماد نبيل دونجا ومصطفى الزناري بالإضافة إلى عودة الحارس محمد صبحي.