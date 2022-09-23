جاريدو يكشف هدفه الرئيسي مع الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

قال الإسباني خوان كارلوس جاريدو، مدرب الإسماعيلي الجديد، إن هدفه الرئيسي هو إعادة الاستقرار لقلعة الدراويش، بعد فترة توالي المدربين على قيادة الفريق.

وتولى جاريدو قيادة الإسماعيلي منذ يومين، ليخلف حمزة الجمل، الذي نجح في إبقاء الفريق الأصفر في الدوري المصري الممتاز.

وصرح جاريدو على هامش مران الفريق اليوم الخميس قائلًا "الإسماعيلي ينقصه الاستقرار، وهدفي هو إعادة الاستقرار إلى الفريق، وتقديم موسم جيد، عندما يقود الفريق 3 مدربين، فهذا أمر غير جيد، جئت من بداية الموسم وأعرف أن الفريق والجماهير لديهما أهداف وطموح لتحقيق النجاح".

وأضاف المدرب الإسباني، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس"، "كنت محظوظًا لأني دربت عدة أندية رائعة، وفزت بعديد الألقاب مع لاعبين مميزين، وتعلمت الكثير".

وتابع مدرب الأهلي الأسبق "الإسماعيلية مدينة جميلة، ومصر دولة رائعة، أنا وعائلتي نحب التواجد في مصر، وسعيد لأني سأدرب لاعبين دربتهم من قبل".

وواصل "أرى أن هناك تطورًا في الملاعب مقارنة بفترتي الأولى في مصر، الظروف أصبحت أفضل، هناك الكثير من الشغف، وهذه كلها أمور إيجابية ستنعكس على الفريق".

وبسؤاله عن عماد متعب، رد "أحب متعب، صحيح أنه كان غاضبًا في بعض الأوقات لأنه لم يكن يشارك تحت قيادتي، لكنه كان لاعبًا مميزًا، والآن أصبح صديقًا لي بسبب شخصيته الرائعة، هو أحرز أهم الأهداف في مسيرتي، هدف الفوز بلقب كأس الكونفدرالية مع الأهلي".