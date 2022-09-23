جيرو وجريزمان ومبابي يحققون أرقامًا مميزة في فوز فرنسا على النمسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

دخل أوليفيه جيرو، مهاجم منتخب فرنسا، تاريخ فريق الديوك بعدما سجل هدفًا في شباك النمسا بدوري الأمم الأوروبية، فيما عادل أنطوان جريزمان، زميله في الفريق، رقم الأسطورة تيري هنري.

وحقق منتخب فرنسا فوزًا ثمينًا على ضيفه النمسا مساء اليوم الخميس بثنائية نظيفة، سجلها كيليان مبابي وجيرو، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وهذا هو الفوز الأول لفريق الديوك بعدما فشل في الانتصار خلال الجولات الأربع الأولى.

وحسب شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات، فإن أوليفيه جيرو، بعمر 35 عامًا و357 يومًا، أصبح أكبر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ منتخب فرنسا، متخطيًا رقم روجيه مارش، الذي أحرز بعمر 35 عامًا و287 يومًا في ديسمبر 1959 أمام إسبانيا.

وسجل جيرو هدفه الدولي رقم 49، ليبقى على بُعد هدفين فقط من معادلة رقم هنري، الهداف التاريخي للفريق الأزرق.

وقدم جريزمان تمريرته الحاسمة رقم 25 مع منتخب فرنسا خلال مباراة اليوم، ليتساوى مع تيري هنري كأفضل صانع أهداف لمنتخب الديوك منذ بداية القرن الـ21.

من جانبه، أحرز كيليان مبابي 28 هدفًا لمنتخب فرنسا منذ ظهوره الدولي الأول في 25 مارس 2017، فقط أنطوان جريزمان أحرز أهدافًا أكثر منه في نفس الفترة.

كما فاز منتخب فرنسا في 15 من أصل 16 مباراة سجل فيها مبابي بالبطولات الرسمية، علمًا بأنه تعادل في مباراة.