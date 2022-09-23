رياض محرز: أريد اعتزال كرة القدم في مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعرب الجزائري رياض محرز عن رغبته في اعتزال كرة القدم داخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مؤكدًا أنه لا يفكر حاليا في تعليق حذائه.

ويلعب محرز البالغ من العمر 31 عاما في صفوف سيتي منذ انتقاله إليه قادما من ليستر سيتي في عام 2018.

ومنذ وصوله إلى ملعب الاتحاد، توج اللاعب الجزائري بثمانية ألقاب كبرى وأحرز 63 هدفًا.

وقال رياض محرز في تصريح له عبر الموقع الرسمي لناديه: "أريد بالتأكيد أن أنهي مسيرتي في مانشستر سيتي واللعب لأطول فترة ممكنة، أعتقد أنه لا يزال بإمكاني اللعب لفترة طويلة، سنرى ما سيخبئه المستقبل بعد كرة القدم"

وأضاف: "لا أعلم، أنا لا زلت أفكر، أنا أحب كرة القدم لذا سيكون من الصعب مغادرتها".