منتخب هولندا يهزم بولندا بثنائية.. وبلجيكا تتخطى ويلز بدوري الأمم الأوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حقق منتخب هولندا الفوز على بولندا بنتيجة 2-0، مساء اليوم الخميس، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة لحساب المجموعة الرابعة ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وسجل لهولندا الثنائي كودي جاكبو وستيفن بيرجوين في الدقيقتين 14 و60.

وفي نفس المجموعة، انتصر المنتخب البلجيكي على ويلز بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "الملك بودوان".

وأحرز أهداف بلجيكا كيفين دي بروين وباتشواي في الدقيقتين 11 و38 قبل أن يقلص ويلز الفارق في الدقيقة 50 عن طريق كيفر مور.

وبذلك يواصل منتخب هولندا صدارته لجدول ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة دوري الأمم برصيد 13 نقطة، ويليه بلجيكا وصيفا برصيد 10 نقاط ثم بولندا (4 نقاط) وويلز (نقطة واحدة).