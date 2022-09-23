أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 22 / 9 / 2022

اكتفى المدير ألفنى للأهلى كولر بأداء ألفريق لتدريبات فى الجيم خلال ألفترة المسائية اليوم، فى إطار البرنامج الذى وضعه مع الجهاز المعأون.

بمشاركة 27 لاعبًا.. منتخب مصر الأول يختتم استعداداته لمواجهة النيجر.. صور

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة روى فيتوريا استعدادًا لمواجهة منتخب النيجر وديًا فى الثامنة مساء غدًا الجمعة باستاد الإسكندرية.

شهد المران مشاركة الـ27 لاعبًا المتواجدين فى المعسكر استعدادا للمباراة، وشهد التدريب الأخير حماس كبير من اللاعبين للدخول فى التشكيل الأساسى للمباراة.