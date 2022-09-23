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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 22 / 9 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 22 / 9 / 2022 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، منتخب مصر يرتدى الـ"تى شيرت" الرسمى الجديد لأول مرة أمام النيجر غدًا.
منتخب مصر يرتدى الـ"تى شيرت" الرسمى الجديد لأول مرة أمام النيجر غدًا
يظهر منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا بالزى الرسمى الجديد لأول مرة خلال ودية النيجر المقرر لها غدًا الجمعة، بعد وصول شحنة الملابس الجديدة وتسلمها من جانب اتحاد الكرة، وظهور اللاعبين بها فى المعسكر الذى انطلق قبل 10 ايام.
فيتوريا: معجب بمحمد عواد.. وأعد بتأهل منتخب مصر لكأس العالم
قال روى فيتوريا المدير ألفنى لمنتخب مصر، عن الأزمة فى استدعاء لاعبى الزمالك خلال المؤتمر الصحفى قبل مواجهة النيجر:" من المفترض عدم وجود مباريات رسمية فى ظل وجود توقف دولي، ومن المفترض أن المسئول عن ذلك هو من يتحمل المسئولية، وأنا مدرب لـ 120 مليون من المصريين ، وأتابع كل فرق الدورى الممتاز، والموقف ده عمره ما بيحصل، وخلال فترة التوقف الدولى من فيفا، ومن حقى أن استدعى اللاعبين، ويمثلوا منتخب مصر ، ولا يوجد فرق بين المباريات الودية أو الرسمية، الودى بالنسبة لى مثل النهائيات ومهم ولا يوجد مباريات ليس مهمة، ونتابع الموقف وسنرى ما هو الحل الأفضل".
أحمد حجازى: سعيد بتواجدى مع المنتخب واللاعبين لديهم الرغبة فى تقديم أداء متميز
صرح أحمد حجازى مدافع فريق اتحاد جدة السعودى ومنتخب مصر أنه سعيد بالآنضمام إلى معسكر ألفراعنة والسعى للظهور بشكل قوى أمام النيجر غدا عقب جاهزية جميع اللاعبين استعدادا لمباريات تصفيات كأس الأمم الافريقية وكأس العالم القادمة .
الزمالك يعلن عن القميص البديل فى الموسم الجديد 2022 / 2023
أعلنت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عن القميص الثانى للفريق الأول لكرة القدم، للموسم الجديد 2022/2023، حيث كتبت الصفحة فى اعلأنها وترويجها للقميص عبارة: "لطالما أضاءت نجوم الزمالك سماء كرة القدم المصرية والافريقية، واليوم نلعب بروح هؤلاء النجوم".
كشف أحمد عصام وكيل كريم الدبيس ظهير أيسر وادى دجلة أن اللاعب أنهى إجراءات انتقاله إلى النادى الأهلى بشكل رسمى خلال فترة الآنتقالات الصيفية الجارية، ضمن الصفقة التى تعاقد مسئولى القلعة الحمراء بموجبها على ضم 7 لاعبين من وادى دجلة.
اكتفى المدير ألفنى للأهلى كولر بأداء ألفريق لتدريبات فى الجيم خلال ألفترة المسائية اليوم، فى إطار البرنامج الذى وضعه مع الجهاز المعأون.
بمشاركة 27 لاعبًا.. منتخب مصر الأول يختتم استعداداته لمواجهة النيجر.. صور
اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة روى فيتوريا استعدادًا لمواجهة منتخب النيجر وديًا فى الثامنة مساء غدًا الجمعة باستاد الإسكندرية.
شهد المران مشاركة الـ27 لاعبًا المتواجدين فى المعسكر استعدادا للمباراة، وشهد التدريب الأخير حماس كبير من اللاعبين للدخول فى التشكيل الأساسى للمباراة.
أعلن نادى سيراميكا عن تعاقده مع محمد بسام حارس مرمى فريق طلائع الجيش، خلال فترة الآنتقالات الصيفية الحالية، فى تعاقد لمدة 5 مواسم مقبلة .
بمشاركة 27 لاعبًا.. منتخب مصر الأول يختتم استعداداته لمواجهة النيجر.. صور
اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة روى فيتوريا استعدادًا لمواجهة منتخب النيجر وديًا فى الثامنة مساء غدًا الجمعة باستاد الإسكندرية.
شهد المران مشاركة الـ27 لاعبًا المتواجدين فى المعسكر استعدادا للمباراة، وشهد التدريب الأخير حماس كبير من اللاعبين للدخول فى التشكيل الأساسى للمباراة.
كشف أحمد عصام وكيل كريم الدبيس ظهير أيسر وادى دجلة أن اللاعب أنهى إجراءات انتقاله إلى النادى الأهلى بشكل رسمى خلال فترة الآنتقالات الصيفية الجارية، ضمن الصفقة التى تعاقد مسئولى القلعة الحمراء بموجبها على ضم 7 لاعبين من وادى دجلة.
فيتوريا: معجب بمحمد عواد.. وأعد بتأهل منتخب مصر لكأس العالم
قال روى فيتوريا المدير ألفنى لمنتخب مصر، عن الأزمة فى استدعاء لاعبى الزمالك خلال المؤتمر الصحفى قبل مواجهة النيجر:" من المفترض عدم وجود مباريات رسمية فى ظل وجود توقف دولي، ومن المفترض أن المسئول عن ذلك هو من يتحمل المسئولية، وأنا مدرب لـ 120 مليون من المصريين ، وأتابع كل فرق الدورى الممتاز، والموقف ده عمره ما بيحصل، وخلال فترة التوقف الدولى من فيفا، ومن حقى أن استدعى اللاعبين، ويمثلوا منتخب مصر ، ولا يوجد فرق بين المباريات الودية أو الرسمية، الودى بالنسبة لى مثل النهائيات ومهم ولا يوجد مباريات ليس مهمة، ونتابع الموقف وسنرى ما هو الحل الأفضل".
الزمالك يعلن عن القميص البديل فى الموسم الجديد 2022 / 2023
أعلنت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عن القميص الثانى للفريق الأول لكرة القدم، للموسم الجديد 2022/2023، حيث كتبت الصفحة فى اعلأنها وترويجها للقميص عبارة: "لطالما أضاءت نجوم الزمالك سماء كرة القدم المصرية والافريقية، واليوم نلعب بروح هؤلاء النجوم".
أعلن نادى سيراميكا عن تعاقده مع محمد بسام حارس مرمى فريق طلائع الجيش، خلال فترة الآنتقالات الصيفية الحالية، فى تعاقد لمدة 5 مواسم مقبلة .