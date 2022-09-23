شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انضمام الدبيس ورشدان للأهلي بعد التعاقد معهما من دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو النادي الأهلي صفقة شراء الثنائي كريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان لاعبي وادي دجلة إلى النادي الأهلي بعد اتمام الصفقة بين الناديين بشكل رسمي وتوقيع العقود والاتفاق على تقسيط الصفقة على اكثر من قسط.

وتشمل صفقة انتقال الدبيس ورشدان للأهلي شراء 4 لاعبين آخرين وهم محمد أحمد زعلوك وحسن مصطفى حسن وياسين عاطف منصور فيما لم يتم حسم صفقة احمد خالد كباكا حتى الآن.

ومن المقرر أن يعلن الأهلي عن صفقة شراء سداسي دجلة خلال الساعات القادمة على أن ينضم الثنائي الدبيس ورشدان للأهلي يوم ٢٨ سبتمبر الجاري بعد نهاية معسكر المنتخب الأولمبي المقام حاليا في الإسكندرية.

وينضم الدبيس ورشدان إلى الأهلي بعد نهاية معسكر المنتخب الأولمبي من أجل التقاط صورة التوقيع مع الأهلي وتقديمها للجماهير الحمراء ومن ثم الانتظام في تدريبات الأهلي الجماعية تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني.