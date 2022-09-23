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القاهرة - سامية سيد - أخبار الأهلى اليوم الخميس 22 / 9 /2022، حيث شهد النادي الأحمر العديد من الأخبار الهامة وجاء أبرزها، وفد من الأهلي يشارك فى تشييع جثمان الفنان هشام سليم.

الأهلي ينهي اجراءات إعارة ميدو حسام إلى الداخلية أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات إعارة ميدو حسام مدافع فريق الشباب إلى نادي الداخلية لمدة موسم واحد، وذلك ضمن خطة منح لاعبى الشباب فرصة المشاركة فى المباريات واكتساب الخبرات خارج الأهلي وامكانية عودتهما مستقبلا .

وفد من الأهلي يشارك فى تشييع جثمان الفنان هشام سليم

يشارك وفد من النادى الأهلى في تشييع جثمان الفنان الكبير هشام سليم نجل الراحل صالح سليم الرئيس الأسبق للنادي الأهلي، والذي وافته المنية اليوم، وتقديم واجب العزاء للعائلة الكريمة.

يراقب مسئولو النادي الأهلي موقف البرازيلي برونو سافيو صفقة الفريق الأحمر الجديدة، بعد الأنباء التي خرجت عن احتمالية تعرض اللاعب للإيقاف لفترة طويلة بسبب تقرير الحكم في آخر مباراة خاضها اللاعب مع فريقه السابق بوليفار، قبل الانتقال إلى الأهلي في الصيف الحالي.

الأهلى يكتفى بتدريبات الجيم فى الفترة المسائية