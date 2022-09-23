شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يهزم الفحيص الأردني بنتيجة 88-79 فى البطولة العربية للأندية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واصل الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بنادي سموحة تقديم عروضه القوية، خلال منافسات البطولة العربية للأندية، المقامة في تونس خلال الفترة الحالية، وحقق فوز هام على نادي الفحيص الأردني بنتيجة 88-79.

وبهذا الفوز يواصل سموحة انتصاراته في البطولة، حيث تغلب على فريق أمل الوطن القبلي التونسي، بنتيجة 80-67، أمس الأربعاء، وكان سموحة قد حقق الفوز على نظيره الشارقة الإماراتي بنتيجة 96-45 في أولى مبارياته بالبطولة.

وضمن سيدات سموحة بهذه النتائج، الوصول إلى دور الثمانية رسمياً، حيث يتطلع الفريق لحصد لقب البطولة العربية للأنديةن والعودة بها للقاهرة.

وتضم قائمة سيدات نادي سموحة في البطولة كلاً من:

وتضم قائمة سموحة في البطولة كلًا من ريم أسامة، آية فتح الله، مي حلوة، سما السيد، حنين أحمد، جنا مصطفى، ملك سامي، حبيبة لطفى، ملك عبدالقادر، إنجي صلاح، رنا حسن، والمحترفة الأمريكية شي كيلي ، وسييرا.

مجموعات البطولة:

ويشارك في المجموعة الأولى كلًا من: الأمل الرياضي – الشارقة الرياضي – المدينة السطافية – شباب الفحيص – مقديشيو سيتي – سموحة.

فيما تضم المجموعة الثانية كلا من: بيروت اللبناني – الثورة السوري – الأرثوذكسي الأردني – الهلال الرياضي – كوسيدار الجزائري.

يذكر أن سموحة هو ممثل مصر الوحيد في البطولة العربية لسيدات كرة السلة .

الجدير بالذكر أن أحمد عجلان عضو مجلس إدارة نادي سموحة السكندري، يرئس يعثة الفريق المتواجدة في تونس خلال الفترة الحالية.