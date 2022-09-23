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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 22 / 9 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 22 / 9 / 2022 فى مقدمتها، تدريب المنتخب الأول استعدادا لمواجهة النيجر، والأهلى أنهى صفقة كريم الدبيس لمدة 5 مواسم.
بمشاركة 27 لاعبًا.. منتخب مصر الأول يختتم استعداداته لمواجهة النيجر.. صور
اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة روي فيتوريا استعدادًا لمواجهة منتخب النيجر وديًا في الثامنة مساء غدًا الجمعة باستاد الإسكندرية.
شهد المران مشاركة الـ27 لاعبًا المتواجدين في المعسكر استعدادا للمباراة، وشهد التدريب الأخير حماس كبير من اللاعبين للدخول في التشكيل الأساسي للمباراة.
كشف أحمد عصام وكيل كريم الدبيس ظهير أيسر وادي دجلة أن اللاعب أنهى إجراءات انتقاله إلى النادي الأهلي بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ضمن الصفقة التي تعاقد مسئولي القلعة الحمراء بموجبها على ضم 7 لاعبين من وادي دجلة.
فيتوريا : معجب بمحمد عواد.. وأعد بتأهل منتخب مصر لكأس العالم
قال روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عن الأزمة فى استدعاء لاعبي الزمالك خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة النيجر:" من المفترض عدم وجود مباريات رسمية فى ظل وجود توقف دولي، ومن المفترض أن المسؤول عن ذلك هو من يتحمل المسؤولية، وأنا مدرب لـ 120 مليون من المصريين ، وأتابع كل فرق الدوري الممتاز، والموقف ده عمره ما بيحصل، وخلال فترة التوقف الدولي من فيفا، ومن حقي أن استدعي اللاعبين، ويمثلوا منتخب مصر ، ولا يوجد فرق بين المباريات الودية أو الرسمية، الودي بالنسبة لى مثل النهائيات ومهم ولا يوجد مباريات ليس مهمة، ونتابع الموقف وسنري ما هو الحل الأفضل".
الزمالك يعلن عن القميص البديل في الموسم الجديد 2022 / 2023
أعلنت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عن القميص الثاني للفريق الأول لكرة القدم، للموسم الجديد 2022/2023، حيث كتبت الصفحة في اعلانها وترويجها للقميص عبارة: "لطالما أضاءت نجوم الزمالك سماء كرة القدم المصرية والافريقية، واليوم نلعب بروح هؤلاء النجوم".
أعلن نادي سيراميكا عن تعاقده مع محمد بسام حارس مرمى فريق طلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فى تعاقد لمدة 5 مواسم مقبلة.