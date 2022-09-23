7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 22 / 9 / 2022

قال روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عن الأزمة فى استدعاء لاعبي الزمالك خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة النيجر:" من المفترض عدم وجود مباريات رسمية فى ظل وجود توقف دولي، ومن المفترض أن المسؤول عن ذلك هو من يتحمل المسؤولية، وأنا مدرب لـ 120 مليون من المصريين ، وأتابع كل فرق الدوري الممتاز، والموقف ده عمره ما بيحصل، وخلال فترة التوقف الدولي من فيفا، ومن حقي أن استدعي اللاعبين، ويمثلوا منتخب مصر ، ولا يوجد فرق بين المباريات الودية أو الرسمية، الودي بالنسبة لى مثل النهائيات ومهم ولا يوجد مباريات ليس مهمة، ونتابع الموقف وسنري ما هو الحل الأفضل".

الزمالك يعلن عن القميص البديل في الموسم الجديد 2022 / 2023

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عن القميص الثاني للفريق الأول لكرة القدم، للموسم الجديد 2022/2023، حيث كتبت الصفحة في اعلانها وترويجها للقميص عبارة: "لطالما أضاءت نجوم الزمالك سماء كرة القدم المصرية والافريقية، واليوم نلعب بروح هؤلاء النجوم".

أعلن نادي سيراميكا عن تعاقده مع محمد بسام حارس مرمى فريق طلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فى تعاقد لمدة 5 مواسم مقبلة.