شكرا لقرائتكم خبر عن 7 رسائل من فيتوريا قبل مباراته الأولى مع المنتخب أمام النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، عددا من الرسائل قبل خوض مباراته الأولى مع الفراعنة حينما يواجه المنتخب نظيره النيجر مساء الجمعة، في أول مباراة تحت قيادة المدرب البرتغالي.

واختتم المنتخب الوطني تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة النيجر الودية، غدًا الجمعة، ضمن تحضيرات الفراعنة لاستكمال منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كوت ديفوار 2024.

ويسعى فيتوريا إلى الوقوف عند كل كبيرة وصغيرة في المنافس، لتحقيق انطلاقة مميزة للمنتخب، قبل مواجهتي مالاوي في مارس المقبل بالتصفيات القارية.

- أنا معجب بأداء محمد عواد وكنت سأقوم باستدعاء 7 أو 8 لاعبين من الزمالك، وقمت باستدعاء 4 لاعبين حتى لا يكون هناك ضرر للزمالك.

- من المفترض ألا توجد مباريات رسمية للزمالك في ظل وجود توقف دولي، من حقي استدعاء أي لاعب لأنه توقف دولي من الفيفا.

- لا يوجد فرق بين المباريات الودية أو الرسمية، الودي بالنسبة لي مثل النهائيات.

- مباراة النيجر الودية هي المباراة الأولى، وهي تمهيدية في المعسكر الذي يقام حاليا، جهزنا للمباراة بشكل جيد والمعسكر جيد جدا.

- مباراة الغد مهمة جدا وسنعرف منها مدى تلاءم ما قمنا به في المعسكر مع اللاعبين، وكذلك تنفيذ المطلوب منهم على أرض الملعب.

- وسعت دائرة اختيار اللاعبين وتم اختيار 27 لاعبا، وباب المنتخب مفتوح أمام الجميع، وأهم شىء أن يستمر اللاعب مع المنتخب.

- سنكون جاهزين وسنقاتل على كل شيء، لا أحب إعطاء وعود، لكني أخبركم أن مصر ستتواجد في كأس العالم 2026 إذا جرت الأمور بشكل طبيعي.