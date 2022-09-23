شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يرفع الحمل البدني للاعبي فيوشتر بعد انتهاء الراحة استعداداً للكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق فيوتشر، تحت القيادة الفنية لعلي ماهر المدير الفني للفريق، تدريباته استعداداً لمواجهة فريق كالون اف سي السيراليوني، والذي من المقرر أن يواجهه فيوتشر في ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أكتوبر المقبل، حيث يأمل فيوتشر في مواصلة مسيرته بالبطولة والوصول إلى أبعد مرحلة في أول مشاركة أفريقية.

وخاض لاعبو فيوتشر وصلة تدريبات بدنية قوية في صالة الجيم، في اليوم الأول للتدريبات بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها لاعبو فيوتشر عقب التأهل لدور الـ 32.

وتأهل فريق فيوتشر إلى دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية بفوز صعب على بول جينجا الأوغندي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات إياب دور الـ64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث كان فيوتشر قد تعادل سلبياً في مباراة الذهاب بأوغندا.

ومن المقرر أن تحسم إدارة فيوتشر، موقف الثنائي، محمود عبد الرحيم جنش حارس المرمى، وأحمد رفعت صانع الألعاب، خلال الأيام المقبلة، بعدما تم استبعادهما من المباراة الأخيرة بسبب المشادة التي دخل فيها الثنائي عقب مواجهة الذهاب أمام بول الأوغندي، وستحسم إدارة فيوتشر مصير اللاعبين من اللقاء المقبل بالكونفدرالية بعد توقيع غرامة مالية ضخمة عليهما.