المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته استعدادا لودية بنين بحضور إمام وبركات

وشهد المران حضور ثنائي مجلس إدارة اتحاد الكرة حازم إمام ومحمد بركات المشرف على المنتخب الأولمبي.

ويواصل لاعبو المنتخب الأوليمبي تدريباتهم الجادة بحثا عن نيل ثقة البرازيلى ميكالى المدير الفنى وذلك خلال معسكر المنتخب الجاري بالإسكندرية استعدادا لبدء التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويؤدى المنتخب تدريباته بملعب حرس الحدود بالمكس ويتواجد مع المنتخب محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام ويتابع مع الجهاز الفنى كافة التفاصيل للوصول إلى الهدف الأساسي وهو بناء جيل أوليمبي يتناسب مع طموحات الجماهير المصرية فى المرحلة القادمة.

وضمت قائمة المنتخب الأولمبي كلا من: "حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجابري - أحمد نادر السيد - علي نادر، والدفاع: محمد مغربي – محمد أشرف – محمد طارق - عبد الله عادل - ياسين مرعي - أسامة الجزار - إسلام المزين - هشام شعبان - إياد العسقلاني، والوسط: رأفت خليل – زياد طارق – وليد علي فرج – مصطفى سعد "ميسي" – عربي بدر – محمود صابر – عماد ميهوب – زياد فرج – محمد شحاتة – كريم محمد – عبد الغني محمد – علي زعزع، وفي الهجوم: أحمد سيد غريب - أسامة فيصل - عبد الرحمن عاطف "أجويرو".