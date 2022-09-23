شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يرتدي الـ"تي شيرت" الرسمي الجديد لأول مرة أمام النيجر غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا بالزي الرسمي الجديد لأول مرة خلال ودية النيجر المقرر لها غدًا الجمعة، بعد وصول شحنة الملابس الجديدة وتسلمها من جانب اتحاد الكرة، وظهور اللاعبين بها في المعسكر الذي انطلق قبل 10 ايام.

وأختتم المنتخب الوطني تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة النيجر الودية، غدًا الجمعة، ضمن تحضيرات الفراعنة لاستكمال منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كوت ديفوار 2024.

يسعى فيتوريا إلى الوقوف عند كل كبيرة وصغيرة في المنافس، لتحقيق انطلاقة مميزة للمنتخب، قبل مواجهتي مالاوي في مارس المقبل بالتصفيات القارية.

جاءت القائمة النهائية التي اختارها فيتوريا كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي، وخط الدفاع: كريم فؤاد - عمر جابر - علي جبر - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد فتوح، واختار المدرب البرتغالي في خط الوسط: حمدي فتحي - طارق حامد - أيمن أشرف - محمود حمادة - إسلام عيسى - أحمد سيد زيزو - محمد إبراهيم - إمام عاشور، وفي الهجوم: محمد صلاح - عبد الرحمن مجدي - أحمد حسن كوكا - مروان حمدي - مصطفى محمد - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه.