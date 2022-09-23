شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الخميس 22 / 9 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت اخبار نادى الزمالك اليوم 22 / 9 / 2022 العديد من الأخبار الهامة على رأسها الإعلان عن القميص البديل للفريق فى الموسم المقبل ، وموافقة الأمن على حضور 10 آلاف مشجع فى اللقاء المقبل أمام إيلكت التشادى فى لقاء العودة المقرر إقامتها باستاد القاهرة ، بالإضافة لإدارة الليبى أحمد عبد الرازق للمباراة .

الزمالك يعلن عن القميص البديل في الموسم الجديد 2022 / 2023

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عن القميص الثاني للفريق الأول لكرة القدم، للموسم الجديد 2022/2023، حيث كتبت الصفحة في اعلانها وترويجها للقميص عبارة: "لطالما أضاءت نجوم الزمالك سماء كرة القدم المصرية والافريقية، واليوم نلعب بروح هؤلاء النجوم".

الزمالك يحصل على موافقة الأمن بحضور 10 آلاف مشجع أمام إيليكت التشادي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على حصول مجلس إدارة النادي على موافقة بحضور عشرة آلاف مشجع لمباراة إيليكت سبورت التشادي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

الحكم الليبي أحمد عبد الرازق يدير مباراة الزمالك وإيليكت التشادي

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الزمالك وإيليكت التشادي، المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا لطاقم تحكيم ليبي.

بعثة إيليكت تصل القاهرة مساء اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك

تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيليكت سبورت التشادي إلى القاهرة في السادسة مساء اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة الزمالك في إياب الدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

لاعبو الزمالك يؤدون تدربيات بدنية قوية استعدادا لمواجهة إيليكت التشادى

خاض لاعبو الزمالك مجموعة من التدريبات البدنية القوية، على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء إيليكت بطل تشاد.

حسام عبد المجيد يواصل برنامجه التأهيلى استعدادا لمواجهة إيليكت التشادى

واصل حسام عبد المجيد مدافع الزمالك برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء إيليكت سبورت التشادي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يترقب موقف اتحاد الكرة من انضمام لاعبيه الدوليين إمام بطل تشاد

يترقب مسئولو الزمالك موقف اتحاد الكرة من لاعبيه الدوليين الأربعة المنضمين لمعسكر المنتخب الوطنى في الوقت الحالي والذى يستعد لمواجهة النيجر وليبيريا الوديتين استعدادا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية .