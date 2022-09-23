بمشاركة 27 لاعبًا.. منتخب مصر الأول يختتم استعداداته لمواجهة النيجر.. صور

القاهرة - سامية سيد - اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة روي فيتوريا استعدادًا لمواجهة منتخب النيجر وديًا في الثامنة مساء غدًا الجمعة باستاد الإسكندرية.

شهد المران مشاركة الـ27 لاعبًا المتواجدين في المعسكر استعدادا للمباراة، وشهد التدريب الأخير حماس كبير من اللاعبين للدخول في التشكيل الأساسي للمباراة.

وجاءت القائمة النهائية التي اختارها فيتوريا كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي، وخط الدفاع: كريم فؤاد - عمر جابر - علي جبر - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد فتوح، واختار المدرب البرتغالي في خط الوسط: حمدي فتحي - طارق حامد - أيمن أشرف - محمود حمادة - إسلام عيسى - أحمد سيد زيزو - محمد إبراهيم - إمام عاشور، وفي الهجوم: محمد صلاح - عبد الرحمن مجدي - أحمد حسن كوكا - مروان حمدي - مصطفى محمد - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه.

ورصدت كاميرا تليفزيون الخليج 365، تفاصيل المران الختامى للمنتخب الوطني تحت قيادة البرتغالي، روي فيتوريا، اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة النيجر الودية، غدًا الجمعة، حالة من المرح لحظة انطلاق المران على ملعب برج العرب، ياتى ذلك ضمن تحضيرات الفراعنة لاستكمال منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كوت ديفوار 2024.