شكرا لقرائتكم خبر عن توماس باخ فى زيارة لمعسكر التايكوندو بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قام توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية بزيارة إلى المعسكر الدولى للتايكوندو بالأردن بمشاركة المنتخب المصرى و الاردنى وكذلك البرازيلى على هامش زيارته للأردن.

يصل توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ، إلي القاهرة مساء الجمعة ، مع وفد رسمي ممثل عن اللجنة الأولمبية الدولية.

وتشهد زيارة توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لمصر مقابلة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي يوم 24 سبتمبر الجاري من أجل عرض على سيادته تنظيم مصر لدورة الألعاب الأولمبية 2036 لتكون مصر أول دولة عربية وأفريقية تنظم هذا الحدث العالمي الكبير.