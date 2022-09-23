شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهي اجراءات إعارة ميدو حسام إلى الداخلية.. ومصطفى ونصير فى الطريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات إعارة ميدو حسام مدافع فريق الشباب إلى نادي الداخلية لمدة موسم واحد، وذلك ضمن خطة منح لاعبى الشباب فرصة المشاركة فى المباريات واكتساب الخبرات خارج الأهلي وامكانية عودتهما مستقبلا .

ومن المقرر أن ينتظم ميدو حسام في تدريبات فريق الداخلية بدءا من غد الجمعة بعد إنهاء الإجراءات بشكل كامل وتوقيع عقد الإعارة بشكل رسمي.

وعلم ”الخليج 365” أن الثنائي وليد مصطفى ومحمد نصير لاعبي الأهلي اقتربا من الخروج إعارة للداخلية أيضا لمدة موسم واحد ، ولكن يتبقى الاتفاق على بعض الرتوش الأخيرة الخاصة بالصفقة ومنح اللاعبين الاستغناء الخاص بهم لقيدهم في قائمة الداخلية.