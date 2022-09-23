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أوستن اموتو يخوض أول تدريباته مع الاتحاد السكندرى

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القاهرة - سامية سيد - خاض النيجيرى اوستن اموتو تدريبه الأول مع الاتحاد السكندرى عقب اجتياز اللاعب للكشف الطبى وجميع التحاليل والاشعه اللازمه ورحب الجهاز الفنى بقياده الصربى زوران واللاعبين بالنيجيرى قبل خوض التدريب . 

 

ونجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى فى أتمام التعاقد مع المهاجم  النيجيرى  أوستين أموتو  " 29 عاما "   ،  قادماً من النادى المصرى البورسعيدى  والذى تالق فى صفوفه  وقدم مستوى متميز خطف الانظار   . 

 

و وقع  المهاجم  النيجيرى على عقد أنضمامه لصفوف زعيم الثغر  لمدة ثلاثة  مواسم  عقب إشادة المدير الفني " زوران " بقدراته الفنية و البدنية و الإشارة أنه سيكون إضافة قوية لخط هجوم زعيم الثغر كهداف متميز . 

 

و يأتى التعاقد مع " أموتو "  إطار حرص مجلس إدارة النادى و لجنة الكرة على تدعيم الفريق بعناصر مميزه و خاصة فى مركز المهاجم الصريح  .

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MO Nasa

MO Nasa

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