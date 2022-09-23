شكرا لقرائتكم خبر عن أوستن اموتو يخوض أول تدريباته مع الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض النيجيرى اوستن اموتو تدريبه الأول مع الاتحاد السكندرى عقب اجتياز اللاعب للكشف الطبى وجميع التحاليل والاشعه اللازمه ورحب الجهاز الفنى بقياده الصربى زوران واللاعبين بالنيجيرى قبل خوض التدريب .

ونجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى فى أتمام التعاقد مع المهاجم النيجيرى أوستين أموتو " 29 عاما " ، قادماً من النادى المصرى البورسعيدى والذى تالق فى صفوفه وقدم مستوى متميز خطف الانظار .

و وقع المهاجم النيجيرى على عقد أنضمامه لصفوف زعيم الثغر لمدة ثلاثة مواسم عقب إشادة المدير الفني " زوران " بقدراته الفنية و البدنية و الإشارة أنه سيكون إضافة قوية لخط هجوم زعيم الثغر كهداف متميز .

و يأتى التعاقد مع " أموتو " إطار حرص مجلس إدارة النادى و لجنة الكرة على تدعيم الفريق بعناصر مميزه و خاصة فى مركز المهاجم الصريح .