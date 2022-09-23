شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا ..سيراميكا يتعاقد مع محمد بسام حارس مرمى الطلائع لمدة 5 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي سيراميكا عن تعاقده مع محمد بسام حارس مرمى فريق طلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فى تعاقد لمدة 5 مواسم مقبلة .

وجاء انضمام محمد بسام لصفوف نادي سيراميكا كليوباترا، بناءً على رغبة أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا والذى طالب بسرعة تدعيم حراسة المرمى وتحديدا بضم بسام .

وتحرص إدارة سيراميكا على تدعيم صفوف الفريق بالعناصر المميزة، وفقًا لاختيارات أحمد سامي، المدير الفني للفريق، الذي يسعى لخلق توليفة مميزة في الموسم المقبل، تجمع عناصر الشباب مع الخبرة حتى يستطيع نادي سيراميكا تحقيق النتائج المرجوة، بما يتناسب مع مستوى طموحات إدارة النادي.

في سياق متصل، أكد أحمد ناجى مدرب حراس مرمى سيراميكا أن تصريحاته بشأن محمد عواد حارس الزمالك تم تفسيرها بشكل خاطئ.

وقال أحمد ناجى في مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"محمد عواد أفضل حارس مرمى في الدوري والناس بتفهم تصريحاتي غلط".

ويضيف ناجى:"تصريحات عواد بسبب عدم انضمام للمنتخب متسرعة ولسة بدري على أخذ الفرصة مع فيتوريا".

وأكمل :"انا لو مسئول داخل الجهاز الفني للمنتخب كنت سأقرر استمرار عواد وكل الاحترام والتقدير للاختيارات الموجودة".

وتابع :"أحمد الشناوى حارس كبير وإضافة للمنتخب ومحمد الشناوي هو الحارس الأول لمنتخب مصر".

ويضيف :"صفقات سيراميكا هتكون إضافة قوية وانتظروا شكل جديد و حراسة مرمى النادي في امان في وجود عامر عامر".