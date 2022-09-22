شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح في جلسة خاصة برفقة كوكا وتريزيجيه قبل مواجهة النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر، صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، جمعته بزميليه في المنتخب، أحمد حسن كوكا، ومحمود حسن تريزيجية، وذلك من داخل معسكر الفراعنة قبل مواجهة النيجر الودية.

انضم محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، لمعسكر الفراعنة بالإسكندرية للمرة الأولى تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول، استعدادا للمباراة الودية أمام النيجر المحدد لها فى الثامنة مساء غدا الجمعة المقبل باستاد الإسكندرية.

ويستعد منتخب مصر لوديتى النيجر وليبيريا المقرر لهما يومى 23 و27 فى الثامنة مساءً باستاد الإسكندرية.

وتضمنت قائمة منتخب مصر المعلنة لاعبين من 13 ناديا، يتصدرها الزمالك بـ6 لاعبين يليه الأهلى وبيراميدز بـ5 لاعبين لكل منهما.

ويتصدر الدولى المصري محمد صلاح قائمة أغلى المحترفين المنضمين لمنتخب مصر، بحسب ترانسفير ماركت حيث يمثل صلاح بمف رده 3 أضعاف زملائه الستة المحترفين في قائمة الفراعنة.

وجاء ترتيب الأغلى بين المحترفين المنضمين لمنتخب مصر، بحسب ترانسفير ماركت على النحو التالي:

1-محمد صلاح "ليفربول الإنجليزي"- 90 مليون يورو

2-محمود حسن تريزيجيه " طرابزون التركي"- 10 مليون يورو

3-مصطفى محمد "نانت الفرنسي"-6.50 ملايين يورو

4-عمر مرموش " فولفسبورج الألماني"- 6 ملايين يورو

5-أحمد حجازي "اتحاد جدة السعودي"- 3.50 ملايين يورو

6-أحمد حسن كوكا " آلانيا سبور التركي"- 3 ملايين يورو

7-طارق حامد "اتحاد جدة السعودي"- 900 ألف يورو .