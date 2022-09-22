تشافي يتلقى ضربتين في التوقف الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

بعد دقائق من خروج جوليس كوندي مصابًا مع منتخب فرنسا، جاء الدور على ممفيس ديباي، مهاجم منتخب هولندا، لتزداد متاعب تشافي هيرنانديز، مدربهما في برشلونة.

ففي الدقيقة 50 من مباراة منتخب هولندا ضد نظيره البولندي المقامة اليوم الخميس في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية، خرج ديباي بعدما تعرض لإصابة عضلية، ليعوضه زميله فينست يانسين.

يأتي ذلك بعدما خرج كوندي مصابًا هو الآخر في الدقيقة 23 من مباراة منتخب بلاده أمام النمسا في نفس الجولة من البطولة، حيث دخل بدلا منه ويليام ساليبا.

ويخوض 4 لاعبين من برشلونة مباريات دولية مع منتخبات بلادهم مساء اليوم الخميس، تعرض اثنان منهم لإصابات عضلية.

وتمثل الإصابتان أنباءً مزعجة لتشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، الذي يسعى لمواصلة صحوة الفريق في الدوري الإسباني هذا الموسم.

ومن المقرر أن يخضع كوندي وديباي لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة، لمعرفة حجم الإصابات ومدة الغياب المتوقعة.