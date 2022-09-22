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تفاصيل مكالمة لابورتا مع ليونيل ميسي.. هل يعود إلى برشلونة؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

فتح الأرجنتيني ليونيل نجم باريس سان جيرمان باب العودة إلى بعد حديثه مع رئيس النادي الكتالوني خوان لابورتا هذا الأسبوع.

وفي 30 يونيو 2023، سيصبح ميسي لاعبا حرا مرة أخرى مع انتهاء عقده لمدة عامين مع باريس سان جيرمان.

ونقلت مجلة "فوربس" الأمريكية تصريحات للصحفي الأرجنتيني سيرجيو جونزاليس والذي زعم أن المصادر أبلغته عن أنه تم إجراء مكالمة هاتفية بين ميسي ولابورتا هذا الأسبوع.

وقال جونزاليس: "أخبروني عن مكالمة حيث بدأ لابورتا بالفعل في إعادة تأسيس العلاقة مع ميسي وشرح بعض الأشياء الخاصة حول طريقة رحيله والتي لم يتمكن من شرحها من قبل".

وأضاف: "أول شيء فعله لابورتا هو الاعتذار لليو ميسي عن الطريقة التي غادر بها".

وأكمل: "قالوا لي أن تشافي سيكون وراء عودة محتملة لميسي إلى برشلونة".

ويُقال أن ميسي أخبر رئيس برشلونة أنه يركز حاليا على كأس العالم قطر 2022 مع منتخب الأرجنتين، ولكن بعد ذلك سيتم فتح الباب لوجهة قادمة محتملة قد تكون البارسا.

وفي نفس السياق، صرح الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو بأن برشلونة يحلم بالتعاقد مع ميسي مرة أخرى في عام 2023، وسيتخذ اللاعب الأرجنتيني قرارًا بمجرد انتهاء مونديال قطر 2022.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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