رسميًا.. سيراميكا كليوباترا يضم محمد بسام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق:

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، إتمام إجراءات تعاقده مع محمد بسام حارس مرمى فريق طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمدة ٥ مواسم.

وأشار نادي سيرامكيا كليوباترا، عبر بيان رسمي صادر اليوم الخميس، إلى أن بسام قد على عقود انتقاله، في حضور طارق أبو العينين، نائب رئيس مجموعة كليوباترا بناءً على رغبة الكابتن أحمد سامي المدير الفني للفريق.

وأتم نادي سيراميكا كليوباترا قد أنهى بيانه بالتنويه إلى أن إدارة سيراميكا كليوباترا تحرص على تدعيم صفوف الفريق بالعناصر المميزة، وفقًا لاختيارات أحمد سامي، المدير الفني للفريق، الذي يسعى لخلق توليفة مميزة في الموسم المقبل، تجمع عناصر الشباب مع الخبرة حتى يستطيع نادي سيراميكا كليوباترا تحقيق النتائج المرجوة، بما يتناسب مع مستوى طموحات إدارة النادي.