لاعب الأهلي ميدو حسام يُعلن عبر الخليج 365 انتقاله للداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أعلن لاعب الأهلي ميدو حسام إتمام إجراءات انتقاله على سبيل الإعارة لصفوف نادي الداخلية خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار ميدو حسام، في تصريحات خاصة ليلا كورة، إلى أنه سينضم لصفوف معسكر الداخلية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان الجهاز الفني قد وضع ميدو حسام في قائمة الانتظار برفقة مصطفي فوزي وصلاح محسن، وسبق مصطفي فوزي زميله ميدو حسام في الإعارة للداخلية لمدة موسم أيضاً.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الخميس، إلى أن هناك جلسة مساء اليوم بين مسئولي الناديين وتم الاتفاق على إعارة ميدو حسام لمدة موسم للداخلية وتم توقيع العقود فعلياً.

وأوضح المصدر أن ميدو حسام قد غادر مباشرة إلى الإسماعيلية للدخول في معسكر مغلق لفريق الداخلية والذي بدأ قبل أيام بقيادة رضا شحاته المدير الفني.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن إدارة الأهلي قد رفضت التخلي عن اللاعب بصورة نهائية كونه عائدًا من رحلة إعارة في صفوف بزيزكوف التشيكي والجهاز الفني يراهن على تألقه وعودته للفريق الموسم المقبل.